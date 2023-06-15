أحمد سعد يطرح أغنية "اختياراتي مدمرة حياتى" الثلاثاء المقبل

يستعد الفنان أحمد سعد طرح أغنيته الجديدة “اختياراتي مدمرة حياتي” يوم الثلاثاء المقبل، حيث أن الأغنية ضمن أحداث فيلم مستر إكس والذى من المفترض طرحه مع احتفالات موسم عيد الأضحي 2023.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.