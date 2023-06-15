اليوم.. "تامر حسني" يحيي حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون على مسرح قرطاج بتونس

يستعد المطرب تامر حسني لاحياء حفل غنائي اليوم الخميس في دولة تونس الشقيقة، وذلك ضمن فاعليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري، ويقدم خلال الحفل أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها.

وروج حسني للحفل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى والصور "انستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل، معلقا عليه: "وحشتوني يا أهل تونس الخضراء ياغاليين على قلبي والله وحشتوني أوي، مستنيكوا نعيد ذكرياتنا الحلوة من وإحنا صغيرين لدلوقتي".

يذكر أن آخر حفلات تامر حسنى كانت خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى نجل ملك الأردن الملك عبد الله حسين فى حفل جماهيرى شعبى وسط أهل الأردن.