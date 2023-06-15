ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على أستراليا بثنائية

قاد النجم ليونيل ميسي، اليوم الخميس، منتخب بلاده الأرجنتين لفوز على نظيره الأسترالي بثنائية دون رد، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمة الصينية بكين.

سجل ميسي هدف المنتخب الأرجنتيني الأول بعد مرور 80 ثانية فقط منذ بداية اللقاء، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد استلامه تمريرة من إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي.

وأحرز خيرمان بيتزيلا الهدف الثاني لمنتخب التانجو في الدقيقة 68 من صناعة رودريجو دي باول.

وواصل ميسي تسجيل أهدافه الدولية بقميص منتخب الأرجنتين بعد هدفه في شباك أستراليا، حيث رفع رصيده إلى 103 أهداف في 175 مباراة دولية.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على إندونيسيا في العاصمة جاكرتا في مباراة ودية ثانية ضمن مباريات التوقف الدولي، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

يذكر أن، ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2020، التي أقيمت في قطر في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.