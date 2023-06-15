إزالة 89 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في محافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم إزالة ٤ حالات تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة ٤٦٠ متر مربع تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور، وذلك ضمن حملات الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

وأضافت"عوض" أنه تم إزالة ٨٥ حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق هذه المرحلة وذلك بمساحة اجمالية ٩٢٠٣متر مربع، هذا إلى جانب إزالة ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و٢٢ قيراطا و٢٠ سهما، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع باستمرار هذا الملف وذلك للتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدٍ فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.