"مستقبل وطن" يوصي بإنشاء مولات زراعية بالمحافظات لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى

وجه الدكتور يحيى عيّاد، ممثل حزب مستقبل وطن بالحوار الوطني، الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الفضل في التفكير في مائدة للحوار الوطني تجمع جميع التنوعات الفكرية إيمانًا من القيادة السياسية بخلق مساحات مشتركة لجميع المصريين بحوار جاد وجامع وهادف للعبور للجمهورية الجديدة.



واستعرض “عياد” خلال كلمته فى المحور الاقتصادى ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون مشكلة الفجوة الغذائية ممثلا لحزب مستقبل وطن التي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالامن القومى والاقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا تمرر به مواقف سياسية حيث أصبح تشجيع المستثمرين خاصة مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني أمر حتمي من الدولة وتذليل كافة العقبات البيروقراطية أمامهم لنهضة ذلك القطاع.



وأوصي بإنشاء مولات زراعية بجميع المحافظات لعرض وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعى والتى تنتجها وزارة الزراعة كونها منتجات مضمونة من مبيدات وأسمدة وتقاوى وبذور بأسعار تنافسية.



كم اقترح خلال كلمته بتشريع بقانون ترقيم كافة الحيوانات فى مصر ميكروتشيب ومرتبطة بالرقم القومى للفلاح حتى يتثنى الدولة معرفة كافة المعلومات عن الأعداد الصحيحة للثروة الحيوانية وكيفية تطويرها وربطها بنظام وسيستم إلكترونى من خلال تفعيل دور الإرشاد الزراعى فالوزارة بها أكثر من ٢٠ ألف باحث زراعى.



كما أوصي تطوير دور الطبيب البيطرى وتشريع قانون بوجوب إشراف الطبيب البيطرى على مزارع الدواجن ومزارع الإنتاج الحيواني لتطوير تلك الصناعة والاستفادة من مجهودات ما يقرب من ٦٥ ألف طبيب بيطرى لخدمة المجتمع والوطن.



وفي نهاية كلمته طالب بدعم كامل لمزارعي منتجات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول صويا وتوفير تقاوى جيدة لهم وإرشاد زراعي مجاني ودعم أكثر للأسمدة.