ندوة توعوية لطلاب جامعة الأقصر احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم.. صور

احتفلت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، حيث تم تنظيم ندوة توعوية ثم تدشين حملة للتبرع بالدم شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة والطلاب.

واستقبل رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محمود أبو جاد مسئول برامج سلامة وتوافر الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ووفد فرع هيئة الرعاية الصحية، الذي ضم الدكتور أحمد حماد، مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية، والدكتورة شيرين وهبه، مسئول بنك الدم بفرع الهيئة، والدكتور هاني حليم، مدير الإدارة الفندقية بفرع الهيئة، والدكتورة مريم شوقي، مسئول المبادرات بفرع الهيئة.

واستضافت كلية الحاسبات والمعلومات، ندوة للتوعية بأهمية التبرع بالدم بمشاركة رئيس الجامعة، وممثل منظمة الصحة العالمية، ووفد هيئة الرعاية الصحية، بحضور الدكتور محمود النوبي آدم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدي الطلاب.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر: إن من أهم أهداف احتفال الجامعة باليوم العالمي للتبرع بالدم؛ الاحتفاء بالأشخاص المتبرعين بالدم وتوجيه الشكر إليهم وتشجيع عدد أكبر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين كي يصبحوا متبرعين جدداً.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، المتبرعين بالدم يتصدقون بأغلي ما يملكون لإنقاذ حياة الآخرين، لذا هم يقومون بعمل إنساني رفيع سيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة.

يذكر أنه تم الإعلان عن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم كحدث سنوي منذ عام 2005 من قبل المنظمة العالمية للصحة، وذلك بهدف تقديم الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم المتطوعين في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا للأهمية البالغة لعملية التبرع بالدم بالنسبة للصحة العامة، وفي تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز بناء مجتمع متضامن.

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (1)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (2)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (3)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (4)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (5)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (6)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (7)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (8)

احتفال جامعة الأقصر بيوم التبرع بالدم (9)