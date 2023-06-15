مراكز شباب الوادى الجديد تتزين باللون الاخضر ضمن مبادرة "إزرع شجرة مثمرة".. صور

أعلن بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، زراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة، بمراكز شباب المحافظة، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة 100 مليون شجرة، بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأشار شوقي، إلي فاعلية مشاركة الشباب والمجتمع المدنى في حملات التشجير والمشاركة الفعالة في زراعة هذه الأشجار ورعايتها.

ولفت، إلي أنه فى إطار إهتمام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتنفيذ مبادرة ازرع شجرة مثمرة ( نخيل / زيتون /الخ...) لزيادة موارد المراكز ، حيث قامت مراكز شباب ( عزب القصر / الموشية / عين القضا / المعصرة / عين عيش / الامان ناصر / ذخيرة / قصر الزيان / بدخلو / الجديدة / عارف / الصحوة / بلاط ) بقطاعات المحافظة الوادى الجديد، بتنفيذ المبادرة بزراعة مجموعة من أشجار الزيتون والليمون و النخيل) أو بزراعة الأشجار المثمرة داخل المراكز سواء بجوار الاسوار أو على حدود أرض المراكز أو على الأرض الغير مستغلة بها.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من المبادرة هو : -

١- توفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل مصانع التمور.

٢- زيادة عدد النخيل بالمحافظة

٣- زيادة الانتاج من محصول من التمور و الفاكهة،

وقد شارك فى المبادرة اكثر من ٣٠٠ شاب على مستوى قطاعات المحافظة .

وأشار بهاء شوقى مدير عام المديرية، إلي أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة المصرية، لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة أنحاء الجمهورية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، تجري علي قدم وساق الجهود بمراكز الشباب لزراعة الاشجار المثمرة، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

مراكز شباب الوادى الجديد تتزين باللون الاخضر ضمن مبادرة إزرع شجرة مثمرة (1)

مراكز شباب الوادى الجديد تتزين باللون الاخضر ضمن مبادرة إزرع شجرة مثمرة (2)

مراكز شباب الوادى الجديد تتزين باللون الاخضر ضمن مبادرة إزرع شجرة مثمرة (3)

مراكز شباب الوادى الجديد تتزين باللون الاخضر ضمن مبادرة إزرع شجرة مثمرة (4)

مراكز شباب الوادى الجديد تتزين باللون الاخضر ضمن مبادرة إزرع شجرة مثمرة (5)