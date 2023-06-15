رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع آخر أيام اختبارات العام الدراسي 2022/2023

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اخر ايام اختبارات العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، رافقه الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور كشك على الإلتزام بضوابط أداء الإختبارات، وتواجد رؤساء اللجان وانتظام حضور الملاحظين داخل اللجان،مؤكدًا حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم وكافة الخدمات اللوجستية للطلاب لأداء الإختبارات.

وتابع الدكتور كشك أعمال التصحيح والكنترول، ووجه بسرعة رصد نتائج الطلاب،مشيرا إلى ان ادارة الجامعة حرصت على متابعة أعمال الإختبارات بصورة مستمرة.

كما أجرى الدكتور كشك حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإمتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

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