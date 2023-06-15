غدا.. حفل هبة طوجي في دار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي للقاء جمهورها المصري غدا الجمعة، عبر حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن تقدم هبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

ويذكر أن هبة طوجي أطلقت مؤخرا ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التي تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.



ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية.