الرئيس السيسي: 500 ألف يخت في البحر المتوسط وحصتنا من سياحتها ضعيفة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير ميناء العريش يتم بمتابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً: "ستكون كل أحواض ميناء العريش مؤمنة، وستكون هناك سياحة يخوت، وأيضًا سيكون هناك استيعاب لليخوت الكبيرة".

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في البحر المتوسط فيه 500 ألف يخت، لكن حصتنا منهم لسه ضعيفة علشان كده اتحركنا في سياحة اليخوت، وقلت لهم الموافقة على سائح اليخت في نص ساعة زي أي دولة في العالم.. في دول بتاخد 30% وده حقها.. اللي يشتغل حقه ياخد واللي ميشتغلش وينام خليه نايم بقى".

وأضاف: "بقول لأهالينا في سيناء والعريش، الكلام ده بنعمله علشانكم، علشان تشتغلوا وولادكم يشتغلوا، ومصر كلها تستفيد".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.