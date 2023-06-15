القبض على 3 أشخاص تعدوا على صاحب سيارة وأستولوا عليها بالخليفة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص تعدوا على صاحب سيارة وأستولوا عليها كما تم ضبط لص سرق سيارة بمنطقة الخليفة.

تعود البداية، عندما تم ضبط 3 أشخاص، مقيمون بمحافظة الجيزة لقيامهم بمشاركة آخر "هارب" بالتعدى على أحد الأشخاص " مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والإستيلاء منه على سيارة "ملاكى"قام بشرائها من المتهم الهارب"لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة، حيث تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها ،بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.



كما تم ضبط(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "قلاب- نصف نقل" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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