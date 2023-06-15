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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مصر أكتوبر: افتتاح المشروعات القومية فى ظل الأزمة العالمية الحالية دليل على قوة الاقتصاد المصري

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر
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أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من المشروعات القومية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مؤكدة أن افتتاح هذه المشروعات فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وقالت مديح، خلال بيان صحفي، إن هذه المشورعات تعكس حرص القيادة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين رغم الأزمة الإقتصادية العالمية، كما هو تأكيد على قدرة الدولة فى تخطي هذه الأزمة.

وأشار رئيس حزب مصر أكتوبر، إلي أن القيادة السياسية عازمة على التطوير والتجديد والتغيير فى جميع القطاعات، ومواصلة خطة التنمية للوصول للجمهورية الجديدة، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالشفافية والوضوح لطمأنة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة جيهان مديح، أن مشروع حياة كريمة حقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، كما أنه أسهم فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً.

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية البحيرة والإسكندرية