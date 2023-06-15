الخارجية الروسية: جنوب أفريقيا ستوفر الحصانة القضائية لبوتين في قمة "بريكس"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تنطلق من أن جنوب إفريقيا ستوفر الحصانة القضائية للرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة "بريكس" في أغسطس المقبل.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الخميس، إن روسيا تعتبر مذكرة الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس بوتين، باطلة قانونيا واستفزازية وغير مقبولة بشكل قاطع.

وأضاف ريابكوف، ننطلق من أن الجانب الجنوب إفريقي بصفته الدولة المضيفة لقمة "بريكس" سيسترشد بأن كبار المسؤولين يتمتعون بحصانة قضائية مطلقة من مثل هذه الملاحقات.

وتابع، لقد أرسلنا الإشارات المناسبة إلى الجانب الجنوب إفريقي وننطلق من أن كل ما يتعلق بالقمة والمشاركة المرتقبة للقيادة الروسية فيها سيتم تنظيمه على النحو المطلوب.

يُذكر أن وزارة خارجية جنوب إفريقيا أعلنت في نهاية مايو الماضي أنها تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في اجتماعات وزراء الخارجية في يونيو وقمة «بريكس» في أغسطس المقبل، ولكن نائب وزير المشاريع الحكومية بجنوب إفريقيا، أوبيد بابيلا، أعلن مطلع يونيو الجاري أن بلاده تدرس موضوع قمة "بريكس"، بما في ذلك مذكرة محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس الروسي، مؤكدا أن الأمر ليس بالسهل بتاتا.