الاتحاد السكندري يواجه سموحة وديًا استعدادًا لكأس رابطة الأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، تجربة ودية أمام نظيره سموحة، في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات الفريقين لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة .

ويستعد الاتحاد السكندري لموقعة بيراميذر ضمن منافسات دور الـ١٦ بكأس الرابطة، والمقرر إقامتها يوم ٢٢ يونيو الجاري .

في المقابل، يستعد سموحة لمباراة النجوم في دور الـ ١٦ من كأس رابطة، والمقرر إقامتها يوم ٢٤ يونيو الجاري .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادبع برصيد ٤١ نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز .

بينما سموحة في المركز العاشر برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .