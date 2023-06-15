12 يوليو.. ملتقى رواد الأعمال بمسابقة "عين شمس تبتكر 2023"

تستضيف جامعة عين شمس في الثاني عشر من يوليو 2023 ملتقى رواد الأعمال “عين شمس تبتكر” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وسيشهد الملتقى توزيع جوائز مالية تصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه على الفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر، التي شارك فيها أكثر من 280 فكرة ابتكارية من طلاب وخريجين وباحثين ورواد أعمال من جامعة عين شمس، والذين تلقوا تدريبات مكثفة لتطوير مهاراتهم وأفكارهم قبل التنافس أمام لجنة تحكيم من خبراء ريادة الأعمال من الجانبين المصري والألماني.

ونظم هذه النسخة من الملتقى مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة برلين التقنية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.

وسيضم الملتقى أيضا العديد من الفاعليات التفاعلية، مثل معارض للشركات والابتكارات وورش عمل وجلسات إرشاد قانونية وحوارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بحضور كبار المؤثرين والخبراء في مجال دعم رواد الأعمال والصناعة.

ويرحب الملتقى بحضور كل المهتمين بالإبداع وريادة الأعمال للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للتواصل والتشابك مع مجتمع رواد الأعمال بجامعة عين شمس.