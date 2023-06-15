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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انهيار منزل مكون من طابقين بشارع المحطة في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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انهار منذ قليل منزل مكون من طابقين بشارع شبيطة متفرع من شارع سعد زغلول من شارع  المحطة بدائرة قسم شرطة الجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار منزل بشارع شبيطه متفرع من شارع سعد زغلول من شارع المحطة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وإسعاف، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين ولم يسفر عن وقوع أى إصابات.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحادث، وإبعاد المواطنين لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، وانتقل رجال الحى لمعاينة الأضرار وإعداد تقرير بالحادث وتقديمه للجهات المختصة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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