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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

موريتانيا تطلق إحصاء سكانيا خلال نوفمبر المقبل

موريتانيا
موريتانيا
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قال وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو إن الحكومة قررت خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأربعاء إجراء تعداد للسكان والمساكن، خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكد الوزير -خلال مؤتمر صحفي- أن هذا التعداد سيبدأ منتصف نوفمبر، لملاءمة تلك الظرفية لإجراء العملية (انتهاء فصل الخريف وبدء العام الدراسي).

وأبرز أن الإحصاء كان مقررا شهر مارس الماضي، لكنه تأجل نظرا لتزامنه مع الانتخابات والإحصاء الإداري، إذ لم تكن الفترة مناسبة لتنظيمه.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الإحصاء المرتقب؛ سيمكنها من الحصول على بيانات ديموغرافية واجتماعية دقيقة ومحينة للسكان والمساكن. ووفق آخر إحصاء سكاني؛ بلغ عدد سكان موريتانيا أكثر من أربعة ملايين نسمة.

وزير الاقتصاد الموريتانى عثمان مامودو موريتانيا تعداد سكاني