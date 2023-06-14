دوري الأمم الأوروبية.. جاكبو يقود هجوم منتخب هولندا أمام كرواتيا

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يواجه به منتخب كرواتيا، في المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب استاد «فينورد»، مباراة منتخبي هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وبإدارة تحكيمية من الروماني استيفان كوفاكس.

ويقود كودي جاكبو مهاجم ليفربول الإنجليزي، هجوم الطواحين الهولندية أمام المنتخب الكرواتي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور في التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب هولندا

حراسة المرمى: بيجلو

خط الدفاع: دومفريس - جيرترويدا - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: ويفر - كووبميينيرز - فرينكي دي يونج

وفي الهجوم: مالين - جاكبو - سيمونز.

ويتأهل الفائز من مواجهة كرواتيا وهولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، منتظرًا المتأهل من مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف النهائي الثاني، الذي يقام غدًا الخميس.