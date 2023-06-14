شنق نفسه في المروحة.. انتحار طالب بكلية الطب بدار السلام

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة طالب بكلية طب الأسنان مشنوق داخل شقة بمنطقة دار السلام، وبعمل التحريات تبين أنه أقدم على الأنتحار لمروره بضائقة نفسية.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا مفاده وجود وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طالب فى بداية العشرينيات من العمر وتبين أنه طالب فى كلية الطب، وعثر عليه مُعلق فى جنش المروحة بصالة المنزل.

وبإجراء التحريات تبين أنه اقدم على الأنتحار والتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية فى الأونة الأخيرة، وأضافت التحريات ان المتوفى فى يوم الواقعة قام بتثبيت حبل غسيل بجنش المروحة بالصالة واعتلاء كرسي ودفعه بقدميه مما أدي إلي وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.