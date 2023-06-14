جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت عنوان "قطرة دم تساوي حياة"، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة نانسي عبد الحي مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة حريصة دائما على تقديم كافة الدعم والمساعدة في توفير دم كافي وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية، وذلك من خلال التعاون مع مركز خدمات نقل الدم القومية بالقليوبية، حيث يتم تنظيم عددا من حملات التبرع بالدم داخل كليات الجامعة.

وأشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم جاء بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، والذي يأتي من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدى الطلاب.

الجدير بالذكر أن الفعاليات شارك فيها مختار شوقى، والأستاذ محمد زيدان بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية وعدد من طلاب الجامعة.