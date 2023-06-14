ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: بدء إجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى

بمناسبة إحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وفى مفاجئة سارة لأهالى منطقة الصحابى العشوائية

تطوير منطقة الصحابى
تطوير منطقة الصحابى العشوائية باسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن أنه لأول مرة وبتسهيلات غير مسبوقة بدأ تنفيذ إجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالعمارات التى تم إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء فى منطقة الصحابى، على أن تكون الأولوية لأسبقية التقدم لإنهاء إجراءات التعاقد، مع دفع الأقساط بنظام طويل الآجل تخفيفًا عن الأعباء المعيشية للمواطنين.

وقال “عطية” إن ذلك يأتي ضمن مشروع متكامل لتطوير المنطقة التى تقع وسط مدينة أسوان يشمل تخطيط عمرانى بما يساهم في إحداث نقلة حضارية لها بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضًا محاور مرورية جديدة، بجانب المنشآت الخدمية.

وطالب اللواء أشرف عطية المواطنين من أهالى منطقة الصحابى سواء شاغلي العين أو الملاك الأصلين بسرعة التوجه إلى وحدة صندوق التنمية الحضرية ( وحدة صندوق العشوائيات سابقًا ) بديوان عام المحافظة لتسريع آلية تسكين الأسر المستهدفة بالمشروع سواء بتخصيص وحدات سكنية لهم فى العمارات الجديدة التى أنشئت بواسطة جهاز التعمير بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين.

 

موضحًا بأنه سيتم تعويض المواطنين سواء بالسكن في هذه العمارات أو صرف تعويض مالى طبقًا للقواعد التى وضعت بواسطة صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

IMG-20230614-WA0074
IMG-20230614-WA0074
IMG-20230614-WA0075
IMG-20230614-WA0075
IMG-20230614-WA0076
IMG-20230614-WA0076
منطقة الصحابى - صندوق تطوير العشوائيات أخبار محافظة أسوان