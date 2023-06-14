انطلاق برنامج المدن المضيفة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين

انطلق اليوم الأربعاء برنامج المدن المضيفة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣.

وصرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة المصرية، بأن مدينة ايسن الألمانية شهدت استضافة البعثة المصرية ببرنامج المدن المضيفة والذي يقام قبل انطلاق الالعاب الرسمية بثلاثة أيام، مشيرا إلي أن الهدف من البرنامج هو تعود اللاعبين علي الاجواء والتعرف علي العادات والتقاليد الالمانية المتعددة وتبادل الثقافات بين اللاعبين وبعضهم بهدف إزالة الغموض وتوفير بيئة صحية مناسبة للاعبين اثناء مشاركتهم في الالعاب الرسمية.

ويقول رئيس البعثة المصرية أن اليوم شهد جولة في مدينة ايسن التاريخية وزيارة لأهم المعالم بها، عقبها استضافة رئيس المدينة توماس كوفين للبعثة المصرية في المبني الأداري لمدينة إيسن بحضور عددا من الشخصيات العامة بالمدينة.

واستعرض الدكتور باسم خلال اللقاء تشكيل البعثة المصرية والرياضات المشاركين بها، وأثني رئيس البعثة علي الجهد المبذول حتي الآن من جمهورية المانيا الاتحادية حتي من استضافة البعثة وازالة كافة العقبات وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المشاركة في تلك الالعاب الضخمة.

وخلال كلمته في اللقاء عبر توماس كيفين رئيس مدينة ايسن الالمانية علي سعادته لاستضافة المدينة للبعثة المصرية، مازحا بأن الاجواء اليوم والطقس مناسب بمناسبة قدوم البعثة المصرية الي المدينة لتستمتعوا بكافة معالمها التاريخية والرياضية.

وفي نهاية اللقاء اهدي لاعبو البعثة المصرية رئيس المدينة بعض الاعمال اليدوية من أعمالهم من انتاج مراكز التدريب المهني والحرفي والتي ترمز الي حضارة وتاريخ مصر الكبير.

وشهد باقي اليوم زيارة ترفيهية الي احد الحدائق العامة وممارسة الرياضات الترفيهية بمشاركة كافة اللاعبين والمدربين في جو يسوده المرح والسعادة.

ومن المقرر ان تنهي البعثة المصرية مشاركتها صباح غد ببرنامج المدن المضيفة للتوجه مباشرة الي مدينة برلين الالمانية استعدادا للمسابقات وحفل افتتاح الالعاب الرسمي.