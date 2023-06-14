رئيس النواب الأردني يدعو الشباب للانخراطهم في العملية السياسية عبر الأحزاب

دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي الشباب إلى الانخراط بالعملية السياسية عبر الانضمام إلى الأحزاب، مشيرا إلى أن مجلس النواب منفتح كليا على الشباب وأبوابه مشرعة لهم ومستعد لتسخير كل إمكانياته وطاقاته لدعمهم.

وقال الصفدي إن أجهزة الدولة بتوجيهات الملك عبد الله الثاني، تسير بخطوات ثابتة نحو تمكين المرأة والشاب، فقد تم إجراء تعديلات على الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب تصب جميعها في التحفيز على المشاركة السياسية.

جاء ذلك لدى حضوره جانبا من اللقاء الذي عقده النائب المهندس هيثم زيادين مع طلبة من خريجي برنامج "أنا أشارك" والمخيم السياسي الذي يطلقه برنامج المعهد الديمقراطي الوطني.

وأكد الصفدي دعم المجلس لكل خطوات تمكين المرأة، حيث تم تعديل النظام الداخلي للمجلس بما يضمن وجودها في المكتب الدائم، لافتًا إلى أننا نتطلع لوصول عدد من النساء لقبة البرلمان خارج الكوتا في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأشاد الصفدي بدور الشباب والمرأة الأردنية في مجلس النواب منذ وصولهما قبة البرلمان، فقد كان دورهما فاعلًا ومميزًا، حيث أثبتا وجودهما بكل كفاءة واقتدار، في رئاسة عدد من اللجان النيابية.

بدوره استعرض زيادين أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب ومن أهمها تخفيض سن الترشح للانتخاب إلى 25 عامًا بدلا من 30 عامًا ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عامًا ضمن أول 5 مترشحين في القائمة العامة، كما اشترط على أن لا تقل نسبة المرأة والشباب عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الأحزاب.