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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة بالعمرانية الشرقية في الجيزة.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع مدحت رشدي من شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع مدحت رشدي من شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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