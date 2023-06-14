جرائم آخر الزمان.. شاب يذبح أمه في الدقهلية والأهالي يكشفون السبب

أقدم شاب بمنطقة كوبري الصنايع بالمنزلة الجديدة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على قتل والدته ذبحا، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه فيما تم نقل الجثمان للمستشفى على ذمة تحقيقات النيابة.‏

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد ‏ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من أهالى بمنطقة كوبري الصنايع بالمنزلة الجديدة، بالعثور على سيدة مصابة بجرح ذبحي في الرقبة الا انها لفظت أنفاسها متأثره باصابتها .‏

بانتقال ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ والفحص تبين مقتل ‏نرجس السيد محمد شديد 85 عاما، متأثرة بإصابتها بجرح ذبحي في الرقبة، حيث تبين أن وراء ارتكاب ‏الواقعة نجلها ويدعى محمود.ج.م. 33 عاما، وتم ضبطه وجار استجوابه.‏

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنزلة العام، وإخطار النيابة والتي أمرت بتحويل الجثة لمشرحة المستشفى الدولي ‏بالمنصورة .‏

بسؤال الأهالي أكدوا أن الشاب كان من ملتزم دينيا إلا أنه أصيب منذ عدة أيام بهلاوس وحالة نفسية سيئة.‏

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب لتشريح الجثمان ومعرفة كيفية حدوث الواقعة