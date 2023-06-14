تكريم الموسيقار عمر خيرت بقصر السينما بوزارة الثقافة المصرية الأحد المقبل

قررت وزارة الثقافة المصرية، إقامة حفل تكريم للموسيقار عمر خيرت، في قصر السينما، الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، وذلك علي خلفية اختيار شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد.

وصرح الفنان تامر عبد المنعم، أن قصر السينما سيستضيف الموسيقار الكبير عمر خيرت في احتفالية وتكريم، ضمن خطة كبيرة للإحتفاء برموز الفن المصري، وشملت سلسلة التكريمات الفنان القدير حسن يوسف، الأسبوع قبل الماضي، ويليها فراشة الاستعراض فريدة فهمي.

ويحل الموسيقار عمر خيرت ضيفا على جمهوره في ندوة يديرها الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي، وسيتم تسليمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما يتم عرض فيلم "ليلة القبض على فاطمة" من إخراج بركات، وبطولة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، وهو أحد أهم أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.

يذكر أن خيرت تخرج من معهد الكونسرفتوار، وكان من ضمن الدفعة الأولى من المعهد الموسيقي الذي أسسه عمه أبو بكر خيرت، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي "كارو".



وكانت الفنانة المصرية فاتن حمامة، أول من قدمت عمر خيرت لعالم الموسيقى التصويرية، من خلال برنامج إذاعي، ثم اختارته لفيلم "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983.

وعن أبر أعمال خيرت الموسيقية، إذ شارك في تأليف الكثير من مقدمات المسلسلات، أهمها "قضية عم أحمد"، و"البخيل وأنا"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"غوايش"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"دهشة"، و"الجماعة"، و"مسألة مبدأ"، و"القضاء في الإسلام"، و"وجه القمر".

وفاز عمر خيرت بعشرات الجوائز، وشهادات تقدير مصرية وعربية عن أعماله، منها جائزة الفارس الذهبي عام 2001 من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عن أغنية "المصري" من فيلم "سكوت ح نصور"، وجائزة أوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عام 2003 عن فيلم "مافيا"، واستفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية عام 2005 عن مسلسل "العميل 1001".