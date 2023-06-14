رئيس وزراء باكستان: الاستقرار السياسي مفتاح للتنمية الاقتصادية والازدهار في البلاد

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الاستقرار السياسي يعد مهمًا لتحقيق استقرار الاقتصاد وتنميته وجذب الاستثمار وضمان التقدم والازدهار في البلاد.

وشدد “شريف” على أنه لا يمكن الاستقرار الاقتصادي دون الاستقرار السياسي حيث إنهما مرتبطان بعضهما البعض، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع إعادة تشييد وتوسيع الطريق الرئيسي بين مدينتي إسلام آباد وراولبندي اليوم الأربعاء.

وقال إن الدعاية السلبية والمعلومات المضللة من قبل المعارضين السياسيين تسببت في عدم الاستقرار السياسي في البلاد وبسبب ذلك لا أحد يستعد من الخارج وكذلك من الداخل للاستثمار في البلاد.

وذكر أن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد حاليًا هي بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة من قبل الحكومة السابقة التي انتهكت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه برغم تلبية الحكومة جميع الشروط للصندوق إلا أن الأخير يتردد لاستئناف الاتفاق.

وجدد شهباز شريف عزم الحكومة الائتلافية لإخراج البلاد من المشاكل، ووضعها على مسار النمو والازدهار، مؤكدا أن الحكومة تتخذ الإجراءات للسيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن استيراد النفط الخام من روسيا سيساهم لخفض أسعار المشتقات النفطية في البلاد ما يؤدي إلى خفض نسب التضخم.