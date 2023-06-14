برلماني: استقبال أهالي الأبعادية للرئيس دليل على نجاح سياساته وثقتهم به

أكد النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، دليل على اهتمام الرئيس بتوفير كافة متطلبات المواطن المصري وتوفير بيئة ملائمة له وأسرته.

وأوضح "شعلان" في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيارة والسماع للمواطنين ومشاكلهم تأتي ضمن خطة القيادة السياسية بالعيش في حرية وأمان داخل الجمهورية الجديدة والتي تشمل كافة أفراد الشعب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية مشروعات حياة كريمة، والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، مشيرًا أن الحكومة تسعي بكامل طاقتها علي الانتهاء من المشاريع التنموية سواء في قرى البحيرة أو غيرها من قرى مبادرة حياة كريمة في غالبية المحافظات المصرية.

وقال شعلان: خُطوة الرئيس اليوم في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية. كما أن الإستقبال الشعبي الكبير للرئيس السيسي، في قرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته والترحيب بها والاحساس بثمرة التنمية.

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الخدمات التكنولوجية والوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وتوقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة للسماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم.