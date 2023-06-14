اعرف عنهم.. الأب هنري بولاد

تستعرض “البوابة نيوز”، في السطور التالية سيرة حياة العالم اللاهوتي العلامة الأب هنري بولاد الذي ولد في الإسكندرية يوم 28/8/1931 ولديه أخان أكبر منه سناً وأخت أصغر.

والأب هنري بولاد من أصل سوري من ناحية الأب وإيطالي من ناحية الأم جنسيته مصرية ولبنانية وطائفته روم كاثوليك.

دراسته:

درس في كلية سان مارك للفرير بالاسكندرية بجانب دراساته في الفن التشكيلي على يد أحد الفنانين الإيطاليين.

دعوته:

في السادسة عشر من عمره قرر أ ن يكرِّس حياته لله والآخرين بعد خبرة في المحاسبة بشركة بولاناكي للخمور، ثم انضم إلى جماعة الجزويت في التاسعة عشر من عمره.

التكوين:

1950 – 1952 : لبنان ( قرية بكفايا Bikfaya ) – فترة الإبتداء أي التكوين الروحي الأساسي.

1952 – 1954 : فرنسا (مدينة لافالLaval ) – دراسات في اللغة اللاتينية واليونانية والفرنسية.

1954 – 1957 : فرنسا (مدينة شانتيليChantilly ) – دراسات في الفلسفة.

وحصل في هذه الفترة على عدة شهادات :

- ليسانس في الفلسفة.

- دبلوم في تنشيط الشباب.

- دبلوم في الفن التشكيلي.

1957 – 1960 : القاهرة – عمل في حقل التربية والتعليم بمدرسة العائلة المقدسة وبالمعهد الإكليريكي للأقباط الكاثوليك.

1960 – 1964 : لبنان (بيروت) – دراسات في علم اللاهوت حيث حصل على ليسانس في هذا المجال.

1963 : السيامة الكهنوتية.

1965 – 1967 : الولاايات المتحدة الأمريكية – دراسات في التصوف والروحانيات، ثم في علم النفس التربوي حيث حصل على

درجة الماجستير من جامعة شيكاغو.

وفي تلك الفترة أعطى الكثير من الرياضات الروحية والمحاضرات بالولاايات المتحدة وكندا.

الحياة العملية :

1967 – 1975 : القاهرة – العمل في مجال التربية بمدرسة العائلة المقدرسة.

1975 – 1979 : الأسكندرية – رئيس دير الأباء اليسوعيين.

1979 – 1984 : القاهرة – رئيس رهبانية الأباء اليسوعيين (الجزويت) بالقطر المصري ورئيس مجلس رؤساء الرهبانيات بمصر.

1980 – 1990 : تدريس علم الاهوت في المعهد الكاثوليكي بالقاهرة.

1983 : الحصول على نيشان شرف من رئيس جمهورية فرنسا تقديراً لخدماته في المجال التعليمي والتربوي والاجتماعي.

1984 – 1995 : مدير جمعية كاريتاس مصر.

1991 – 1995 : نائب رئيس جمعية كاريتاس الدولية في أقاليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذه الفترة قام بالعديد من السفريات في أوروبا و أفريقيا وأسيا والعالم العربي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

1995 – 2004 : الأسكندرية – رئيس دير الأباء اليسوعيين.

2001 : الحصول على نيشان شرف لعمله في مجال الخدمة الإجتماعية ﮐ "رجل العام" على مستوى مصر.

2004 - : مدير عام مدارس العائلة المقدسة بالقاهرة.

2014 : تكريم من البطريريك غريغوريوس لحام بمناسبة مرور ٥٠ عاما علي سيامته الكهنوتية .

2017 تكريم البابا تواضروس في لقاء المحبة

2019 : وسام الاستحقاق الصليب المجري، كعالم لاهوتي.

2017 تكريم البابا تواضروس سنة في لقاء المحبة

كتاباته: ما يقرب من ثلاثين كتاباً منهم مترجمون إلى حوالي 15 لغة وأكثر من مئة محاضرة مجمّعة في ملازم.

أكثر من 200 محاضرة مسجلة باللغة العربية والفرنسية.

2010 : قدم برنامج أبعاد الحب علي قناة نور سات وتيلي لوميير وسات ٧

2021 تكريمه من المركز الكاثوليكي المصري للسينما