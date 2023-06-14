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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم الأربعاء، خلال جولته لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة، وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”.

واستمع الرئيس السيسي، لشرح حول تفاصيل التطور في الجامعة وما تم على جميع الأصعدة من خلال مسئولي الجامعة والقائمين على عمليات التطوير.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية في البحيرة؛ لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، والتقى عددا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دار مسنين الأبعادية، واطمأن على النزلاء بها، والوحدة الصحية والمجمع التكنولوجي.
 

 

 

 

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