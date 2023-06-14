رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة التنسيق الدولي للتعامل مع مسألة هجرة الكفاءات

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ضرورة التنسيق الدولي للتعامل مع مسألة هجرة الكفاءات واليد العاملة، حتى تعود بالفائدة على كلّ الدول.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة مع آمي بوب المديرة العامة المنتخبة لمنظمة الهجرة الدولية على هامش أعمال قمة عالم العمل بجنيف.

وتطرقت رئيسة الحكومة إلى أهم التحديات التي تواجهها تونس نتيجة تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يتبعها من شبكات الاتجار بالأشخاص والمهاجرين، مؤكدة ضرورة إيجاد مقاربة شاملة وتشاركية لملف الهجرة، تتلازم فيها الأبعاد التنموية والاجتماعية والإنسانية والأمنية.

وأشارت بودن إلى مبادرة الرئيس قيس سعيد بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع بين دول شمال إفريقيا ودول شمال المتوسط ودول الساحل والصحراء لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة.

من جهة أخرى، تطرق الجانبان إلى أهم مشاريع التعاون التي يقع تنفيذها حاليا في تونس، مؤكدين حرصهما على المزيد من دعم هذا التعاون، خاصة فيما يتعلّق بآثار التغيرات المناخية على الهجرة الدولية.

يذكر أن رئيسة الحكومة تشارك في أعمال قمة عالم العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بجنيف والتي تنعقد تحت شعار "العدالة الاجتماعية للجميع" وترتكز على الدور المركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة وإنصاف، كما ستكون مناسبة هامة للنقاش من أجل مشروع إنشاء تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.