صور | السيطرة على حريقين بشونة قمح ومصرف زراعي بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركزي الداخلة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، على حريقين منفصلين بشونة قمح ومصرف زراعي.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريقين بمركزي الداخلة وبلاط.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق الأول بشونة قمح " دراس" بقرية الموشية التابعة لمركز الداخلة، وموقع الحريق الثاني والذي نشب في أشجار فاكهة ومصرف زراعي بمنطقة " الخوافة" التابعة لقرى مرزوق بمركز بلاط، وجرت السيطرة على الحريقين دون خسائر بشرية فيما تفحمت بعض أشجار الفاكهة وبكميات من القمح والغلال و جاري حصرها بمعرفة الجهات المعنية، وجاري عملية التبريد، فيما حرر محضران بالحريق وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق بمركز بلاط بمنطقة الخوافة (1)

حريق بمركز بلاط بمنطقة الخوافة (2)