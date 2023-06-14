وظائف شاغرة بالمدرسة الحكومية الدولية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة بالمدارس الحكومية الدولية، تتمثل في، مدير للمدرسة الحكومية الدولية بالندب والتكليف، ومدير عالى للمدرسة الحكومية بالندب والتكليف.

وجاء في بيان تعليم الوادي الجديد، عن الوظائف المطلوبة كالتالي :

أولا مدير للمدرسة الحكومية الدولية بالندب والتكليف وفق الشروط الآتية :

_ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة او إجازة التأهيل التربوى .

_أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة من الأكاديمية المعنية للمعلمين وتكون سارية حال التقدم للإعلان .

_ أن لا يكون المتقدم محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

_ أن لا يقل تقرير الكفاية عن مرتبة كفء لآخر سنتين قبل الإعلان.

_ الا يكون وقع عليه جزاء تأديبى بالخصم من الأجر او الوقف عن العمل

_ يفضل أن يكون من خريجى مدارس اللغات

_ يفضل من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

_ ألا تقل مدة العمل بالوظيفة من 10 إلى 15 سنة على الأقل

_ إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث .

_ إجادة التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة وتقديم مايفيد للجهات المختصة.

_ أن يكون حسن المظهر وحسن السير والسلوك .

مدير عالى للمدرسة الحكومية بالندب والتكليف طبقا للشروط الآتية:

_أن يكون المتقدم خالص على مؤهل عال مناسب للأعمال المالية والإدارية

_ ان يكون المتقدم على الدرجة الأولى أ على الأقل

_ان لا يكون المتقدم محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

_ أن لا يقل تقرير الكفاية عن مرتبة ممتاز لآخر سنتين قبل الإعلان.

_ الا يكون وقع عليه جزاء تأديبى بالخصم من الأجر او الوقف عن العمل

_ إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث .

_ إجادة التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة وتقديم مايفيد للجهات المختصة.

_ أن يكون حسن المظهر وحسن السير والسلوك .

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيانها عن المستندات المطلوبة وهي

_صور شهادات المؤهلات الدراسية معتمدة صورة طبق الأصل .

_بيان حالة من واقع الملف الشخصى موضح به الجزاءات والتسلسل الوظيفى معتمد

_ بيان حالة الكترونى معتمد

_ شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين ( لمدير مدرسة حكومية دولية )

_آخر تقريرين كفاية لآخر سنتين من تاريخ الإعلان بالمراتب سالفة الذكر

_ إفادة من الشئون القانونية لعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية .

_ ما يفيد إجادة اللغة الإنجليزية

_ شهادة تفيد إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة

_ صورة شخصية حديثة ورقم التليفون .

_ السيرة الذاتية ، الإنجازات، صورة شخصية حديثة ، رقم التليفون ،رقم بطاقة الرقم القومى ، صورة بطاقة ( الزوج _ الزوجة )

_ مقترح تطوير الوظيفة المتقدم إليها .

يقدم الطلب بإسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد مرفق به المستندات المطلوبة وتسلم لاقسام التنسيق بالإدارات التعليمية ومدة التقديم 10 أيام من تاريخ الإعلان خارج الجمعة والعطلات الرسمية وتسلم الطلبات شخصيا وباليد ولن تلتفت لأى طلبات ترد عن طريق البريد أو بعد هذا الموعد المحدد.