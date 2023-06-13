السلع التموينية تتعاقد على 18 ألف طن زيت مستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 18 ألف طن زيت خام صب مستورد منها كمية 6 آلاف طن زيت عباد خام و12 ألف طن زيت صويا خام، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بكميات كبيرة في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعمل علي تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلًا عن إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأضاف أن الوزارة، قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي ووصلت أول شحنة منذ أيام بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأس يوميا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.