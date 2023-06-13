أعضاء نادى الأدب المركزي بالقليوبية يعلقون أنشطتهم اعتراضا على الفاتورة الإلكترونية

تقدم نادي الأدب المركزي بجميع أعضائه في آخر اجتماع له يوم الأحد الموافق 11 يونيو من عام 2023 مذكرة إلى مدير عام ثقافة القليوبية يعلنون فيها بالإجماع عن تعليق جميع أنشطة الادب بالمحافظة لعدة أسباب وهي أن المراقب المالي “إقليم القاهرة الكبرى” قد وجه بضرورة إلزام الأدباء بعمل فاتورة إلكترونية أو إيصال ضريبي للتمكن من صرف قيمة أي مكافأة خاصة بإقامة الندوات أو المحاضرات.

وقد وصف نادي الأدب المركزي ذلك الأمر بأنه مخالف لأحكام القانون والدستور وهو أمر تعنتي من المالية وذلك لأن قيمة الضريبة 15 % يتم خصمها بالفعل من المنبع قبل أن يتسلم العضو في نادي الأدب قيمة المكافأة الخاصة به، وبالتالي فإن مطالبة العضو بإعادة دفع الضريبة مرة أخرى يعد ازدواجا ضريبيا يخالف أحكام القانون والدستور لأنه لا يجوز دفع ضريبتين عن أجر واحد.

وطالب الأدباء أعضاء نادي الأدب المركزي كثيرا بإعادة النظر في مبلغ المكافأة الذي يقدر بـ100 جنيه داخل المحافظة تُصرف 85 بعد الضريبة، 200 جنيه خارج المحافظة تصرف 170 جنيه واصفين ذلك بأن هذه المبالغ لم تطرأ عليها أي زيادة منذ نحو عقد من الزمن الأمر الذي لم يعد متماشيا مع الأعباء المالية الحالية.

وبيّن أعضاء نادي الأدب أن مثل هذه القرارات من شأنها عرقلة الهدف الرئيسي للثقافة والإبداع الذي هو سلاح في مواجهة التطرف والإرهاب خاصة أنه يمثل القوة الناعمة التي تخوض به الدولة المصرية معاركها السياسية الإقتصادية في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، وذلك بات واضحا من فرض تطبيق الفاتورة الألكتررونية دون وعي لطبيعة العملية الثقافية ولآلية الصرف، كما أن هناك بعض القرارات لا يتم تطبيقها سوى على إقليم القاهرة الكبرى مثل الإلتزام بالفيزا البريدية، إضافة إلى ذلك من إجبار الأعضاء على إحضار خطاب من جهة العمل بالسماح للأديب بممارسة نشاطه الأدبي في غير أوقات العمل الرسمية وهو الأمر الذي يسبب لهم الكثير في المشاكل والحرج في جهات العمل التابعين لها.