تقارير: مصطفى محمد مستمر مع نانت الفرنسي

أكدت تقارير صحفية فرنسية إلى اتجاه نادي نانت الفرنسي لتفعيل بند شراء الدولي المصري مصطفى محمد في الفريق وعدم إعادته إلى جالاتا سراي التركي.

وانتقل «الأناكوندا» من الزمالك إلى جالاتا سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادى نانت، ليقوده إلي نهائي كأس فرنسا بالفوز على أولمبيك ليون بنتيجة 1-0 قبل أن يخسر من تولوز في النهائي.

وأشارت التقارير إلى أن مهلة تفعيل بند التعاقد مع مصطفى محمد تنتهي الخمس القادم بين الناديين وبالتالي سيكون الرد الحاسم خلال الساعات المقبلة.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في 51 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 11، بينهم 8 في الدوري الفرنسي و2 في الدوري الأوروبي، وهدف في كأس فرنسا، كما صنع 4 أهداف أخرى.