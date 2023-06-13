صحة الدقهلية: جلسات "العلاج الطبيعى" تخطت حاجز الـ 64 ألفًا بنهاية مايو

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية أن أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة استقبلت نحو 23 ألف حالة بنهاية مايو الماضى وبإجمالى جلسات تخطى حاجز الـ 64 ألفاً .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوى بلغ 7583 جلسة علاوة على 12614 جلسة للأطفال وما يناهز 3432 جلسة لمرضى الداخلى والعناية .

كما أشار عبد المنعم إلى أن شهر مايو الماضى شهد جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعى بكافة أنحاء المحافظة تضمنت نحو 54 زيارة لإدارات عدة من بينها السنبلاوين وبلقاس إلى جانب ميت غمر، محلة دمنة والمنصورة.

وعلى صعيد البنية التحتية وعمليات التطوير المستمر أشار مدير إدارة العلاج الطبيعى إلى أنه إلى جانب افتتاح قسمين جديدين من بينهما وحدة للأطفال بوحدات أويش الحجر و طب الاسرة بسنجيد فقد جرى تطوير 4 أقسام بكفر الترعة الجديد وطب اسرة منية سندوب بالإضافة إلى كوم الدربى والبرامون.

هذا وقد أثنى وكيل الوزارة على دور إدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتورة هبة الشريف مثمناً بالوقت ذاته جهود إدارة العلاج الطبيعى برئاسة الدكتور أكرم عبد المنعم .

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