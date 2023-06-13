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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شرطة "نوتنجهام شاير" البريطانية: نعكف على تحديد ملابسات حادث مدينة نوتنجهام

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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وصفت قائدة شرطة مقاطعة "نوتنجهام شاير" البريطانية كيت مينيل، الحادث الذي وقع في مدينة "نوتنجهام" صباح اليوم "بالمروع" و"المأساوي"، مشيرة إلى أن فريقا من المحققين يعكف على تحديد ملابساته.

وقالت مينيل حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال شخص في أعقاب العثور 3 قتلى في موقعين مختلفين بالمدينة، فضلا عن إصابة 3 أشخاص بعد أن حاولت شاحنة دهسهم في موقع آخر، مضيفة أنها تعتقد أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض.

وأوضحت مينيل أن التحقيق في الحادث ما زال في مرحلة مبكرة، ودعت المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل تواصل التحقيقات، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، ستظل بعض الشوارع مغلقة.

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