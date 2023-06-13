أزمات الأقصر تحذر المواطنين من التقلبات الجوية بعد تقرير هيئة الأرصاد

قال محسن الشامي مدير إدارة الأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجديد التأكيد على رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي شركة كهرباء مصر العليا والجهات المنوطة برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأوضح الشامي، أن تلك التوجيهات تأتي في ضوء الإشارة الواردة من لواء أح محمد حجازي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يُشير إلى حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الرياح المحملة بالأتربة وسقوط أمطار خفيفة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة والرياح المحملة بالأتربة.

وأشار الشامي، إلى أنه وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم التنسيق الكامل مع مسؤولي مديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومرافقي الإسعاف والمطافئ لرفع درجة الاستعداد علي مستوى المحافظة، واستعداد فرق الطوارئ بالوحدات الصحية والمستشفيات، وتفعيل عمل نقاط الإسعاف لضمان التدخل في حال إبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مراكز المدن بأي طارئ في حينه.

وفي وقت سابق، أهابت الإدارة العامة للأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والكوارث بمحافظة الأقصر، بالمواطنين الحذر واتخاذ كافة سبل الوقاية وطالبت المواطنين، من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع ارتداء الملابس القطنية، وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء أو فاتحة اللون، وتخفيض المجهود البدني قدر الإمكان، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

كما أهابت بضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال، وزجاجات الكحول، والمشروبات الغازية، وأجهزة اللاب توب، والتليفونات المحمولة، والعطور، وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وتجنب السفر بالسيارة في فترة الظهيرة وأثناء نشاط الرياح المحملة بالأتربة خاصة علي الطرق الصحراوية.