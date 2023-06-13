في عيد ميلاد سيمون.. عرض فيلم "يوم مر ويوم حلو" بسينما الهناجر والحرية للإبداع

يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيلم بعنوان "يوم مر ويوم حلو"، فى السابعة مساء غد الأربعاء، بسينما الهناجر، وومن المقرر عرضه بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في نفس التوقيت، وذلك ضمن فعاليات النشاط السينمائي، وبمناسبة عيد ميلاد الفنانة سيمون.

الفيلم من إنتاج عام ١٩٨٨، قصة وسيناريو وحوار فايز غالي، من تأليف وإخراج خيري بشارة.

يشارك في بطولة العمل كل من: فاتن حمامة، محمد منير، حنان يوسف، محمود الجندي، سيمون، حسن عبدالسلام، سلوى محمد أحمد، جالا فهمي، سهير سالم، عبلة كامل، راندا، علاء عوض، وآخرون.

يعقب ذلك ندوة لمناقشة العمل بحضور خيرى بشارة مخرج الفيلم، والفنانة سيمون، والفنان محمد منير، يدير الندوة الناقد الفنى جمال عبد الناصر.

كما يدير ندوة ما بعد الفيلم في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك.

في حين يشرف على النشاط السينمائى بقطاع صندوق التنمية الثقافية المخرج أشرف فايق.