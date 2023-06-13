ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

في عيد ميلاد سيمون.. عرض فيلم "يوم مر ويوم حلو" بسينما الهناجر والحرية للإبداع

الفنانة سيمون
الفنانة سيمون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيلم بعنوان "يوم مر ويوم حلو"، فى السابعة مساء غد الأربعاء، بسينما الهناجر، وومن المقرر عرضه بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في نفس التوقيت، وذلك ضمن فعاليات النشاط السينمائي، وبمناسبة عيد ميلاد الفنانة سيمون.

الفيلم من إنتاج عام ١٩٨٨، قصة وسيناريو وحوار فايز غالي، من تأليف وإخراج خيري بشارة.

يشارك في بطولة العمل كل من: فاتن حمامة، محمد منير، حنان يوسف، محمود الجندي، سيمون، حسن عبدالسلام، سلوى محمد أحمد، جالا فهمي، سهير سالم، عبلة كامل، راندا، علاء عوض، وآخرون.

يعقب ذلك ندوة لمناقشة العمل بحضور خيرى بشارة مخرج الفيلم، والفنانة سيمون، والفنان محمد منير، يدير الندوة الناقد الفنى جمال عبد الناصر.

كما يدير ندوة ما بعد الفيلم في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك.

في حين يشرف على النشاط السينمائى بقطاع صندوق التنمية الثقافية المخرج أشرف فايق.

قطاع صندوق التنمية الثقافية يوم مر ويوم حلو سينما الهناجر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية سيمون عيد ميلاد الفنانة سيمون خيري بشارة فاتن حمامة محمد منير محمود الجندي عبلة كامل