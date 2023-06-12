ضبط المتهمين بترويج الأسلحة البيضاء عبر "تيك توك"

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" متضمناً مقاطع فيديو للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مرفقاً بها الأسعار ورقم هاتف محمول للتواصل خلاله.

بالفحص تبين قيام مستخدم الحساب بنشر رقمين هاتفين محمول للتواصل وأن مستخدميها شخصين – مقيمان بالجيزة.. وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل لإستقبال تحويلات مالية").

كما تم بإرشادهما ضبط القائم على إدارة الحساب المُشار إليه وتبين أنه مقيم بذات العنوان، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل لإرتكابه الواقعة وإدارته للحساب المٌشار إليه ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد النصب وتحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.