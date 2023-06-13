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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد توسعة طريق المحلة ورصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال توسعة طريق طنطا المحلة وأعمال تطوير مدخل مدينة طنطا من جهة سكة المحلة، كما تفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار.

 كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش الغفران والذي يمتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كم ومتوسط عرض ما بين 15 إلى 25 مترا، ليكتمل بعدها ازدواج الكورنيش بداية من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الداون تاون السنطة إنشاء كوبرى حي ثان طنطا