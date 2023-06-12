طارق رضوان: إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضمن توصيات استراتيجية حقوق الإنسان

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حرية تداول المعلومات تكمن في حرية طلب المعلومة وتلقيها وتداولها بالشكل اللازم سواء كان في العمل البحثي أو التنموي المتعلق بالمجالات الاقتصادية والإعلامية أو المجالات التي تتعلق بأبحاث حول مشاريع معينة، وقال إن المعلومة موجودة على جميع محركات البحث على الانترنت، وهناك أيضا قنوات شرعية للحصول على المعلومة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول جلسات وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني عن (قانون حرية تداول المعلومات).

وأكد رضوان أنه طبقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في الأمم المتحدة وتنفيذا لما نصت عليه المادة 68 من دستور 2014، وكذلك مشروعات القوانين التى قدمتها السلطة التنفيذية والخاصة بحرية تداول المعلومات وهي تقترب من 6 مشروعات قوانين، وما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتوصية لسرعة إصدار هذا القانون، وحاليا طرح هذا القانون في الحوار الوطني يأتي كباكورة للتوصيات التي تنتج عن الحوار الوطني والتي ستحال إلى رئيس الجمهورية.

وقال رضوان، إنه لا يمكن إصدار أو سن قانون حرية تداول المعلومات إلا من خلال الجهات التي تمس القانون بشكل مباشر وعلى رأسها الأمن القومي والمؤسسات الإعلامية والنقابات مع المتخصصين في هذا المجال لتحديد المعايير والضوابط الخاصة بالمعلومة وجهة إصدارها وأهميتها وكيفية الاستفادة منها، ومن ثم إعداد دراسة بحثية يتم التوافق عليها.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك في الجلسة الأولى للصالون ، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية للصالون، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الدكتور طارق أبو سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، الكاتبة الصحفية فريدة محمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

