برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مقابر الخالدين

أشادت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتوجيه القيادة السياسية للحكومة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير بما يليق ويحافظ علي جلال الموقف اختراما لمشاعر الشعب وأهالي من في هذه المقابر

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية ":أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على تذليل أية مشكلات والعمل علي توضيح الحقائق، لا سيما وأن هذا الملف طاله كثير من الاستغاثات من أبناء الشعب المصري وأستغله البعض ممن يحبون إثارة القلق وتضليل الناس وإثارة مشاعرهم بالباطل

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي أن الرئيس "السيسي"كان واضحا فى توجيهه للحكومة من خلال دراية كاملة للأمر جملة وتفصيلا وإعداد البدائل المتاحة التي ترضي الناس والتوصل لرؤية متكاملة ليتم إعلانها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

ورحبت النائبة ريهام عفيفي بتكليف الرئيس السيسي، بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن وبما يليق بهم وبأسمائهم وقالت : أن هذا التوجيه هو تأكيد علي أن مصر تولي اهتمام كبير ولائق بتاريخ العظماء الراحلين من رموز الوطن الخالدين في ذاكرة الأمة ، وأكدت أن هذا التوجيه يغلق الباب أمام كل من يستغلون مثل هذه الإجراءات الضرورية للصتالح العام والانحراف بها عن مسارها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.