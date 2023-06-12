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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأربعاء.. الهيئة الإنجيلية تستضيف الحوار العربي الأوروبي الثامن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تستضيف CEOSS "الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية" في مقرها بالقاهرة، مصر، الحوار العربي الأوروبي الثامن وذلك من أجل مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية الملحة ذات الصلة.

ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة: "من مصر، المملكة العربية السعودية، العراق ، الأردن ، المغرب ، لبنان ، فلسطين ، الإمارات ، تونس ، ألمانيا ، روسيا ، فرنسا ، اليونان ، النمسا ، بولندا ، السويد،  والدنمارك"

يفتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، وذلك يوم الأربعاء ١٤ يونيو الساعة التاسعة والنصف صباحًا،  بمقر الهيئة  ١٣٣١ شارع الدكتور أحمد ذكي النزهة الجديدة .

كما من المقرر ان يشارك في الافتتاح  السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بحضور ومشاركة عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.
 


 

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