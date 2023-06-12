حبس 6 متهمين بمحاولة خطف رجل أعمال بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأثنين، حبس 6 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمحاولة خطف رجل الأعمال "سمير . ر"، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، من تاجر سيارات، بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه"، فوجىء بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجهولين قاموا باستيقافه واستقلال السيارة صحبته، وتهديده ثم التوجه به إلى طريق الأوتوستراد.

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه حاول الاستغاثه بالمارة حتى قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار، خشية ضبطهم

وتمكنت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن القاهرة، من جمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجنى عليه"- ولثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم، بحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان فى الواقعة.

بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على اختطاف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.