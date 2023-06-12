حفيظ دراجي: يجب تغيير اسم بطولة أفريقيا إلى دوري أبطال الأهلي

أكد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أنه يجب تغيير مسمى بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى دوري أبطال الأهلي.

وقال دراجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب تغيير مسمى دوري أبطال إفريقيا إلى دوري أبطال الأهلي، مثل ريال مدريد الإسباني المتوج بـ14 لقبًا من بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "الأهلي سيد إفريقيا بلا نقاش، نجح في الحصول على 3 ألقاب من بطولة دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم".

واختتم: "أعتقد أن الأهلي هو المرشح الأبرز للفوز بكأس السوبر الإفريقي المقبل على حساب اتحاد العاصمة الجزائري".

ومن المقرر أن تقام مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، منتصف أشهر أغسطس المقبل.