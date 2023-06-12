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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"الليلة كبيرة" يعيد علاء عوض لـ"شنكل ابن شناكل" بعد 30 عاما.. صور

علاء عوض في كواليس
علاء عوض في كواليس تصوير "الليلة كبيرة"
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صور الفنان علاء عوض مشاهده كضيف شرف في مسلسل "الليلة كبيرة" وقام بتصوير عدد من المشاهد في الديكور الداخلي للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

‎قدم علاء عوض خلال أحداث مسلسل "الليلة كبيرة" شخصية شنكل ابن شناكل التي سبق وقدمها منذ ثلاثون عاما في فيلم "مستر كاراتيه" الذي شارك في بطولته مع النجم الراحل أحمد زكي عام 1993.


‎حرص مخرج العمل وسام المدني ومؤلفي العمل إسلام المدني ومحمد عباس وعاصم الأبيض على تقديم شخصية شنكل ابن شناكل بشكل كوميدي مختلف ومميز خلال أحداث العمل. 

‎مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا وساندي مراد ونشوى بلال ومنى جاد وغيرهم.


مدير تصوير عزمي الرحماني، ديكور ياسر الحسيني، موسيقى شهاب عزت، أزياء منى الزرقاني، ويدير الإنتاج محمد على ميشو ومحمد عوض وكريم الشرقاوي وأحمد حلمي وإنتاج شركة إكسليفون وأشرف على الإنتاج عوض ماهر.

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