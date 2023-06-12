بالفيديو.. الأرصاد تحذر من منخفض صحراوي ورياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة بشكل كبير خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى نهاية اليوم، ووجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة وارتفاعات في نسب الرطوبة التي تجعلنا نشعر بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أنه يتوقع غدًا أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي متعمق بشكل كبير، ويتزامن مع المنخفض الجوي المتعمق منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، حيث سيعملان على إحداث حالة من عدم الاستقرارفي الأحوال الجوية، وخاصة على محافظات شمال ووسط الصعيد.

وتابعت، أن محافظات شمال ووسط الصعيد سيتعرضان لنشاط رياح سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية، مع سقوط أمطار خفيفة ستكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الجمهورية وارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، مؤكدة أن الأمطار الشمالية سيكون عليها نشاط رياح تصل لـ 40 كيلو متر وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوي في القاهرة الكبرى وبعض مناطق جنوب الصعيد.

وأردفت، أن حالة التقلبات الجوية تبدأ غدًا وتستمر لمدة 24 ساعة، لتعود حالة الاستقرار مع أخرى من صباح الأربعاء.