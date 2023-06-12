«البوابة نيوز» ترصد الاستعدادات الأخيرة في محيط مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

في الوقت الذي تستعد فيه أجهزة ومؤسسات الدولة للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، رصدت "البوابة نيوز" الاستعدادات النهائية في محيط مجلس النواب بالعاصمة قبل انتقال المجلس للمبنى الجديد.

وبحسب تصريحات الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من المقرر أن تنتقل أجهزة الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة منتصف يونيو الجاري، فيما تم نقل العديد من الوزارات والمؤسسات للعمل من داخل العاصمة.

والمبنى الجديد مقام على مساحة تصل لنحو ١٠٩ آلاف متر مربع، ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية وتسع ١٠٠٠ عضو، ويعلو المبنى قبة كبيرة بقطر ٥٥ م، وارتفاع ٦٥ م، كما يضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية.

0a5e3971-66e3-4cac-8070-bd071c47b18a

4bc78db6-799c-4f42-888b-d6cace2d1653

6a22572a-2517-447c-8c6d-5d61c12ee980

7af45ec7-a1c3-441f-8538-19383587184e

7c17925e-0152-4d2f-bd21-79f69092bc76

9acad90c-7df1-4331-9ee7-efea906c35d8

33f763a2-9b79-4cb5-b9a0-6e5d3b40d0d4

34bb8eba-2f24-4d4c-8d7d-14374cf02aa4

89fa21d8-ec0f-4cd1-813b-58462a94b44b

0461fb3d-8476-4f0f-8c95-34a7166b22d7

957c8518-d439-4f7b-9e8e-2dd497e93c80

6197745a-38a9-45fe-ab2e-4c9fdc022a76

d97a6809-fbdd-4486-9901-3be7e8a6128e

e7f9642f-9a23-43b8-91e5-32ffc2aad069

e016ec59-668f-4b8b-af1b-20cf6012e15c

e1760353-4c93-4353-aab3-856e3a0d1e5d

ee0a69bc-dd67-4ef4-937f-ad7f4c6d8246

fb330aba-fa0c-48f2-b488-cb9d9db4d5cb