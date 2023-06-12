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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«البوابة نيوز» ترصد الاستعدادات الأخيرة في محيط مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب الجديد
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في الوقت الذي تستعد فيه أجهزة ومؤسسات الدولة للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، رصدت "البوابة نيوز" الاستعدادات النهائية في محيط مجلس النواب بالعاصمة قبل انتقال المجلس للمبنى الجديد.

وبحسب تصريحات الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من المقرر أن تنتقل أجهزة الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة منتصف يونيو الجاري، فيما تم نقل العديد من الوزارات والمؤسسات للعمل من داخل العاصمة.

والمبنى الجديد مقام على مساحة تصل لنحو ١٠٩ آلاف متر مربع، ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية وتسع ١٠٠٠ عضو، ويعلو المبنى قبة كبيرة بقطر ٥٥ م، وارتفاع ٦٥ م، كما يضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية.

 

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